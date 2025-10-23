Guaymás advirtió que la reforma laboral de Milei deja al trabajador “sin protección”

El dirigente sindical Jorge Guaymás, referente de Camioneros y dirigente del movimiento obrero salteño, alertó que la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei implica “una pérdida grave de derechos conquistados por los trabajadores”.

En diálogo con Aries, Guaymás afirmó que “la reforma de Milei recorta derechos históricos y deja al trabajador sin protección. No es modernización, es retroceso.”

Detalló que el proyecto prevé jornadas de hasta 12 horas diarias, 60 horas semanales, la creación de un “banco de horas” que elimina el pago de horas extras, la indemnización a cargo del trabajador, y el fin de los convenios colectivos. “Imaginate un trabajador discutiendo solo frente al patrón en una minera. No hay equilibrio posible”, cuestionó.

El gremialista recordó las luchas que marcaron la historia sindical en Salta: “Nuestros derechos se ganaron con palo, con persecución, con compañeros golpeados. Nos costó vida, nos costó pelea. No podemos permitir que nos los quiten”.

Guaymás remarcó que el movimiento obrero mantiene una posición unificada frente al Gobierno nacional. “Hay diferencias políticas entre sectores sindicales, pero ninguno está con Milei. El enemigo común es claro”, sentenció.