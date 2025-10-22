Joven agredido en Orán: Su madre lo comparó con Báez-Sosa y lo calificó de “acto de cobardía”

Jorge Luis Morales de 28 años, pelea por su vida desde el fin de semana cuando a la salida del boliche Set, de la ciudad de Orán, fue agredido por varias integrantes del equipo de fútbol Aviación.

Hoy en coma inducido, su familia pide justicia y que quienes están detenidos, respondan por tan cobarde hecho.

Su madre Marieal Aranguino, habló y contó detalles del hecho. "Ya lo estaban esperando pero no se dio cuenta. Fue a traición no estaba en posición de dar una piña. Es robusto y al recibir ese golpe a traición cae pesadamente al piso y se golpeá la cabeza, comenzando a convulsionar".

Sobre los agresores, la mujer sabe que son jugadores de un club de fútbol del lugar y contó que: " Se mencionó a un club. Estaba todo el plantel, no digo que fueron todos pero hay un grupo, dos hermanos y uno o dos más, que fueron los que lo agredieron".

Mariela dio detalles del cuadro de salud de su hijo. "Tiene una pequeña mejora, pero debemos esperar 2 o 3 días más para ver si él puede resisitir al sacarle el respirador. Hoy es mi hijo pero el día de mañana puede ser otra persona que sufra esto", dijo a través del Once TV:

Dolida y entre lágrimas, comparó el caso con Baez-Sosa. "Con lo que paso lo de Baéz yo no miraba porque yo lloraba, yo decía ¡Por Dios! ¿Qué le hicieron? Ahora me toca a mí, yo lo veía al caso tan lejos y ahora me está pasando a mí, no lo puedo creer. Fue a traición, no fue una pelea de mano a mano. Es un acto de cobardía".