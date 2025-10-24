Dólar pre electoral: Rozó el techo de banda y se estima que hubo una fuerte intervención

El dólar oficial se recalentó y rozó el techo de la banda en la última rueda antes de las elecciones 2025, en un contexto marcado por la incertidumbre sobre el futuro del programa económico.

El foco del mercado volvió a posarse sobre el tipo de cambio este viernes, tras semanas de alta presión y una nueva presunta intervención por parte del Tesoro de EEUU.

De esta forma, el tipo de cambio avanzó $13 en el segmento mayorista ($42 a nivel semanal) a $1.492 y cerró a tan solo $0,5 del techo de la banda de flotación, establecida en $1.492,5. El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s752,116 millones.

Los contratos de dólar futuro finalizaron la rueda con subas generalizadas de hasta el 1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de octubre será de $1.486, y que en diciembre llegará hasta los $1.582. En total, se negociaron unos u$s890 millones.

A nivel minorista, el dólar cerró a $1.463,37 para la compra y $1.517,53 para la venta en el promedio de entidades financieras elaborado por el Banco Central (BCRA).