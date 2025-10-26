Votó Jarsún e invitó a los salteños a expresarse: "Que se animen a votar, es importante"

Con el comienzo de la jornada electoral en Salta, los distintos protagonistas de la contienda se acercaron a emitir su sufragio desde temprano. Fue el caso de Ignacio Jarsún, candidato a senador quien invitó a los ciudadanos a también expresarse con su voto.

“Vine temprano, me tocó inaugurar la mesa, pero con mucho optimismo y mucha alegría, sabiendo que hicimos un trabajo intenso en toda la provincia, llevando un mensaje con claridad”, declaró Jarsún tras votar en la escuela 4099 de la localidad de Rosario de Lerma.

Cumplido su deber cívico, el aspirante a la Cámara Alta del parlamento argentino ponderó que en ese mensaje transmitido a los salteños “les explicamos por qué necesitamos representantes salteños que defiendan nuestros intereses como provincia, que nos permitan que Salta esté en agenda de discusión, que lleguen a Salta las obras que estamos esperando”.

No obstante Jarsún resaltó estar contento por la jornada que se vive y que, en lo restante de la misma, “recorreremos los lugares que podamos en este día de democracia, donde (esperamos que) la gente se exprese con el sistema nuevo, que es muy simple, uno no se demora nada en votar, que se animen a votar, es importante que elijan a sus nuevos representantes”, concluyó en declaraciones que replicó Multivisión Federal.