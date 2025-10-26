Votó Gabriela Flores: "Estoy muy tranquila, nuestro trabajo de campaña terminó el jueves"

La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Gabriela Flores dialogó con los medios minutos antes de emitir su voto. "Ha sido una campaña muy dura, no hace falta que yo lo cuente. Llegamos al final, el día más importante cuando se exprese el país", sostuvo.

Consultada sobre cómo vivió su primera campaña como candidata, sostuvo que fue "muy movilizante con actitudes muy buenas y otras fuera de lugar".

"Estoy muy tranquila, el trabajo nuestro de campaña terminó el jueves a la noche ahora nos queda esperar que el pueblo se exprese. Es una tendencia nacional y creo que tiene que ver con el cansancio de la gente".