Votó Royón y habló de “la revancha” que las provincias pueden tener contra Nación

Fue llegando al mediodía de este domingo cuando la candidata a senadora nacional, Flavia Royón, se hizo presente en su establecimiento educativo para emitir su sufragio en los comicios legislativos 2025, confiando en la participación ciudadana y ponderando la oportunidad que se abre para Salta.

“Es un día muy importante para el futuro de Salta y para Argentina, por el congreso que se va a conformar y al que hay que ponerlo en valor”, supo decir al móvil de InformateSalta- donde también habló de la Boleta Única Papel, diciendo que le parece “un sistema bueno, no hay que tenerle miedo, ojalá la gente se anime y venga a votar”.

Sobre la jornada electoral, Royón se mostró entusiasta. “Somos optimistas, además que esto lo estamos haciendo con muchísima convicción, el Congreso que se conforme va a discutir reformas fundamentales para Argentina y para Salta en particular”, planteó.

Dicho esto agregó que el futuro al país depende “de un plan serio, a mediano plazo y que sea sostenible, el país debe dejar de ser centralista y es el momento donde las provincias tienen la revancha contra la Nación, porque el desarrollo de Argentina depende del desarrollo de las provincias”.

Por último, reiteró la oportunidad que se abre para la provincia pues “al recorrerla, uno puede ver el inmenso potencial de la provincia, es una provincia maravillosa, es un continente en miniatura, tenemos todo lo que el mundo demanda”, finalizó sus declaraciones.