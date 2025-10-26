Viandas para autoridades de mesa: Cajas con alimentos recibieron elogios y críticas por su contenido

Durante la jornada electoral de este domingo, las autoridades de mesa designadas por la justicia para cumplir la función en los centros de votación de la provincia recibieron una caja de vianda con snacks de alimentos secos, alfajores, turrones y agua.

En un establecimiento educativo de la zona oeste, un representante local de Informate Salta verificó la caja entregada a los presidentes y vocales de mesa. Sin embargo, no se permitió tomar fotografías del contenido, que generó críticas por las marcas y la calidad de los productos incluidos. Mientras tanto, se constató que los fiscales de los partidos no cuentan con una provisión similar: algunos optaron por llevar su propia comida, otros recibieron alimentos de familiares o compañeros políticos, lo que generó cuestionamientos sobre la equidad en esta logística electoral.

El beneficio para autoridades contempla una vianda ligera que apunta a facilitar el trabajo durante la extensa jornada, pero la diferencia entre quienes están designados oficialmente y quienes participan como fiscales partidarios puso en debate la organización del soporte alimentario en el marco del acto electoral.