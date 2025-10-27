Familiares esperan noticias de los internos heridos tras el incendio en la Alcaidía

Tras el incendio que tuvo lugar en la Alcaidía General 1 de Salta, los internos fueron trasladados al Hospital San Bernardo, permaneciendo algunos de ellos internados en terapia intensiva e intermedia.

Los familiares se acercaron al nosocomio para conocer sobre el estado de salud de los internos, por lo que el móvil de CNN Radio Salta se acercó a hablar con ellos.

Una de las mujeres presentes, hermana de uno de los internos, comentó que se enteró de lo sucedido por las redes sociales, por lo que se dirigieron al hospital donde se encuentra desde ayer a la noche con sus reposeras y colchas.

Consultada si recibieron alguna noticia, dijo que no tuvieron parte médico, que solo les fue informado que su hermano tenía la cara y el tórax quemados: “Dijeron que a las 6, 8 íbamos a tener parte y no salieron, y ahora nos dijeron a las 10 y solo estamos esperando eso”.

Acerca de las causas del incendio, dijo que no saben cómo inició ni como fue: “Mi mamá está en judiciales, tampoco le dijeron nada, fue a pedir un permiso porque dicen que lo necesitamos para que nos den parte médico”.

Informó también que hasta el momento no les dijeron si van a poder ver a su hermano o no.