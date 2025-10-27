Tras la victoria de LLA, el dólar marca una fuerte baja de hasta $130 en Salta

El panorama económico nacional y provincial se despertó hoy con una fuerte tendencia a la baja en el mercado cambiario, un efecto directo de la contundente victoria de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas nacionales celebradas durante este domingo, con resultados que impactan en el mercado de forma positiva.

¿Cuál era el panorama financiero en la mañana de este lunes? En Salta, la cotización del dólar "blue" registró un desplome significativo, con bajas de hasta $127 en la punta vendedora, reflejando la sobrerreacción a la baja que preveían los analistas tras la calma en los mercados.

La tendencia se replica a nivel nacional: Tras una jornada electoral donde los argentinos llegaron "híperdolarizados" por la desconfianza cambiaria, el resultado electoral superó las expectativas más optimistas de las consultoras. En el Banco Nación, el dólar oficial cotizó para la venta a $1.370, marcando una caída del 8,9% respecto al cierre de la jornada anterior, o una baja de $85 frente al cierre del viernes ($1515).

En Salta, la caída de la cotización paralela fue igualmente notoria: Según el sitio InfoDolar, el dólar "blue" cotizó a $1.380 para la compra (con una baja de $125) y $1.414 para la venta (con una baja de $127). Por su parte, en la apertura de la jornada bursátil salteña y a través del homebanking del Banco Macro, el dólar oficial incluso se ubicó en $1.305 para la venta.

La euforia poselectoral no se limitó al mercado cambiario, pues los activos argentinos registraron un repunte generalizado, con las acciones argentinas registrando subas de hasta el 40% en las operaciones de pre mercado, impulsadas por las expectativas positivas que genera el nuevo escenario político.

La combinación de la fuerte caída del dólar y el repunte de las acciones evidencia un clima de mayor calma en los mercados financieros tras varias jornadas de alta volatilidad. Los bonos soberanos también mostraron una recuperación, lo que sugiere una potencial baja del riesgo país, cuyo nuevo indicador será conocido oficialmente durante la jornada de mañana.