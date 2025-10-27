Detuvieron a un hombre acusado de abusar de sus nietas en Orán

Un hombre de 60 años fue detenido y acusado de haber abusado sexualmente de sus dos nietas, de 8 y 11 años, en la ciudad de Orán.

El acusado fue imputado como presunto autor del delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y la convivencia preexistente con una menor de edad, en forma continuada. El juez Héctor Fabián Fayos rechazó el pedido de arresto domiciliario presentado por la defensa y ordenó su prisión preventiva, disponiendo su traslado a la Unidad Carcelaria N°3.

La denuncia fue realizada por la abuela paterna de las niñas, quien relató que el 15 de julio pasado notó un comportamiento extraño en las menores y decidió preguntarles por qué no querían visitar a sus abuelos. Las niñas comenzaron a llorar y respondieron que “el abuelo nos toca”.

Inmediatamente, la mujer se comunicó con la madre de las pequeñas, quien aseguró desconocer los hechos. Según la denuncia, tras la separación de los padres, las niñas se habían mudado junto a su madre a la casa de sus abuelos maternos, donde habría ocurrido el abuso.

La investigación continúa bajo la intervención del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado de Garantías de Orán, que dispusieron medidas de protección para las víctimas.