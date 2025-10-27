Elecciones en el Colegio de Psicopedagogos: La Lista Metamorfosis presentó sus propuestas

El próximo lunes 3 de noviembre, el Colegio Profesional de Psicopedagogos de Salta llevará adelante sus elecciones provinciales entre las 8 y las 16 horas. En este marco, la Lista Metamorfosis dio a conocer sus principales ejes de trabajo bajo el lema “Sigamos construyendo”.

Entre las propuestas más destacadas se encuentran el fortalecimiento de la intervención psicopedagógica en educación, salud y comunidad, la creación de consultorios sociales en capital e interior, y un programa de asesoramiento, supervisión y contención institucional.

La lista también plantea impulsar la formación clínica gratuita con certificación, capacitaciones continuas en toda la provincia, un registro de demanda y oferta laboral, y asesoramiento legal gratuito para profesionales. Además, propone gestionar puntaje docente, espacios de cuidado profesional y convenios de hospedaje con descuento para colegas del interior.

“Valoramos cada idea entendiendo que es unidos y con diversidad de miradas como se pueden concretar objetivos comunes para todos”, expresaron desde el espacio encabezado por Viviana Vacherand, candidata a presidenta, junto a Nora Chocobar como vicepresidenta, Mariana Cadar como secretaria y Silvia Vaca como tesorera.

La jornada electoral se desarrollará en toda la provincia y convocará a los profesionales matriculados a participar activamente en la elección de nuevas autoridades.