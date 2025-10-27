Diego Santilli cumplió su promesa de campaña y se rapó luego de ganar las elecciones en PBA

El diputado nacional electo de La Libertad Avanza finalmente accedió a cortarse el cabello, tal como había prometido si lograba revertir la tendencia y terminar primero en los comicios legislativos

Esta noche Diego Santilli visitó La Misa, el programa de streaming del influencer libertario “Gordo” Dan, para cumplir con la promesa que había hecho si ganaba las elecciones: raparse en vivo.

El diputado electo se sentó en una silla de peluquero y dejó que el influencer libertario le pase una rasuradora por toda la cabeza. Luego lo hizo su compañera de lista, Karen Reichardt.

Porque lo pelaron en vivo durante la Misa del Gordo Dan. pic.twitter.com/UJrzfY9Ku6 — Tendencias (@TTendenciaX) October 28, 2025

El resto de los integrantes del programa también se sumaron a la iniciativa de Santilli y se pelaron después del dirigente del PRO.