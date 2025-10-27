Lucas "Saltita" González en la mira para jugar el Repechaje con la Selección Bolivia

El mediocampista argentino Lucas González, surgido de las divisiones inferiores de Independiente y quien actualmente milita en Defensa y Justicia, se ha convertido en uno de los nuevos objetivos del cuerpo técnico de la Selección Boliviana de Fútbol, sumándose a la tendencia de buscar jugadores con ascendencia boliviana en el exterior.

Conocido popularmente como "Saltita", el jugador de 25 años, nació en Jujuy, pero cumple con el requisito de elegibilidad gracias a que su abuela es boliviana. Por ello, el jugador está gestionando su solicitud de nacionalidad boliviana por derecho de sangre para poder ser convocado a "La Verde" en los próximos meses. El contacto inicial con el jugador fue confirmado por su representante, Marcelo Valeri, quien señaló que el asistente técnico de la selección, Cristian Farah, fue quien se comunicó con González.

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) está actualmente a cargo de los trámites de documentación para formalizar la elegibilidad de "Saltita" González. Esta gestión se inscribe en una estrategia más amplia de la Selección Boliviana para nutrirse de talentos con raíces en el país, como lo demuestra el interés paralelo en Máximo Mamani, delantero de Vélez Sarsfield, quien también tiene ascendencia boliviana y ha manifestado su intención de jugar para el seleccionado.

Este enfoque busca fortalecer a la selección con futbolistas formados en ligas más competitivas, siguiendo el precedente de otros jugadores nacionalizados o con doble ciudadanía que han sido llamados para vestir la camiseta de "La Verde".

Los números de Lucas "Saltita" González en Independiente

Lucas "Saltita" González, cuyo debut en la primera del “Rey de Copas” se produjo en 2019 en un partido de Copa Sudamericana contra Universidad Católica de Ecuador, acumuló una importante trayectoria en el club.

En su paso por el "Rojo", el mediocampista disputó un total de 120 partidos y registró 6 goles antes de ser transferido. Solo durante el año 2024, por ejemplo, jugó 32 partidos, sumando 1.821 minutos, marcando 1 gol y brindando 3 asistencias con la camiseta del conjunto “diablo”.