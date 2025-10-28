Reforma laboral: “Es muy peyorativa con los derechos de los trabajadores”

Tras las elecciones con buenos resultados para La Libertad Avanza en el país, el Gobierno nacional buscará poner en marcha una nueva etapa de cambios, encabezada por la reforma de la legislación laboral.

El abogado laboralista, Héctor Dondiz, habló sobre la reforma en CNN Radio Salta, y fue contundente al respecto: “En términos generales, la actual reforma la veo muy peyorativa con respecto a los derechos de los trabajadores”.

“Se habla de aumentar la jornada laboral a 13 horas, se habla de salario por mérito, de la vuelta de los tickets canasta, de la negociación por empresas, del Fondo de Cese Laboral como la medida que reemplazaría a las indemnizaciones” comentó el abogado, pero hizo hincapié que desde su punto de vista no generaría más puestos de trabajo como se argumenta, sino que sería todo lo contrario y apuntaría a una precarización laboral.

“Lejos de generarse certeza, se va a generar una gran inseguridad jurídica a causa de estas reformas”.

Esta falta de certeza estaría fundamentada por su contradicción con la Constitución Nacional, algo que ya se vio con la Ley Bases: “Son reformas que a la larga van a terminar generando litigios. Entonces lejos de solucionarle un problema a una empresa le estamos generando un perjuicio”.

Aclaró que es necesario una reforma donde se tengan en cuenta nuevas cuestiones a ser legisladas como la incorporación de nuevas tecnologías, los trabajados de plataformas que no cuentan con legislación, el teletrabajo y todas las labores que van surgiendo por la implementación de estas innovaciones.

Las 13 horas de trabajo que busca la reforma, serían negativas, ya que está acreditado científicamente que aumentar la jornada laboral provoca disminución en la productividad, deserción laboral, disminución de la calidad de vida y la generación de enfermedades, además que indicó que para generar puestos de trabajo sería conveniente contar con dos trabajadores con 6 horas cada uno: “No entiendo la lógica que plantea el Gobierno al respecto”.

La creación del Fondo de Cese Laboral establece el aporte del 8% con un total del 96% anual de los sueldos del trabajador, sería un aporte empresario, lo cual generaría una carga adicional al mismo, a lo que se agrega que en caso de despido con causa acreditada no se pagaría indemnización laboral solo la liquidación final y en caso de renuncia por cuestiones personales tampoco se pagaría indemnización.

“No me queda claro que pasa en caso de renuncia ¿le van a devolver la plata al trabajador que estuvo pagando esto, le van a devolver la plata menos el costo de administración o perdió el dinero que aportó?” dijo Dondiz.

Desde el Ejecutivo nacional alegan una industria del juicio laboral, algo que rechazó Dondiz ya que no se puede hablar en este sentido, mucho menos en Salta que cuenta con un índice de litigiosidad muy bajo.

La causa principal de juicio laboral es la deficiente registración, el despido arbitrario con causa falsa sin abono de indemnización, los accidentes durante la jornada laboral cuando se trata de un trabajador no registrado, porcentajes por debajo de lo que corresponde por la incapacidad real del trabajador, entre otros.