Rosario de la Frontera: Entró a robar a una vivienda y se quedó dormido

En Rosario de la Frontera tuvo lugar un ilícito que involucró a un delincuente que fue vencido por su propio cansancio, ya que se quedó dormido.

El pasado viernes, un vecino del B° 52 viviendas de la localidad mencionada, recibió un llamado de un amigo advirtiéndole que había observado movimientos extraños en su vivienda.

Al regresar con la compañía de familiares, encontró una ventana abierta y elementos y prendas de vestir envueltos en una sábana.

Lo curioso fue cuando ingresó a su dormitorio, ya que encontró a una persona desconocida durmiendo, por lo que avisó a la Policía quienes procedieron a su demora.

Por el hecho el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, imputó de forma provisional a un hombre de 24 años como autor de los delitos de tentativa de hurto y violación de domicilio en concurso real.

El acusado estuvo acompañado por un defensor oficial y manifestó de manera escrita su declaración. La Fiscalía solicitó al Juzgado de Garantías interviniente que el sujeto permanezca detenido.