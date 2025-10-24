Arrojan piedras, rompen vidrios y roban autos en Ciudad del Milagro

La inseguridad vuelve a golpear a los vecinos de Ciudad del Milagro, donde en los últimos días se registraron robos a plena luz del día, generando preocupación y malestar entre los residentes.

Según relataron, los delincuentes actúan con total impunidad, aprovechando la escasa presencia policial en la zona.

El modo de operar quedó registrado en una cámara de seguridad: los ladrones pasan caminando junto al vehículo, arrojan una piedra para romper la ventanilla, se alejan unos metros, observan que no haya testigos y luego regresan para sustraer los objetos del interior.

El video ya circula entre los vecinos, que reclaman mayor presencia policial y controles preventivos para frenar esta modalidad delictiva que se repite en distintas cuadras del barrio.