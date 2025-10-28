Murió una motociclista tras un choque en calle Aniceto Latorre

Un trágico siniestro vial se registró hoy en la ciudad de Salta, cobrándose la vida de una mujer mayor de edad que conducía una motocicleta, en un hecho ocurrido en calle Aniceto Latorre al 1600, donde la víctima colisionó de forma violenta contra una camioneta, a pesar de que vecinos acudieron rápidamente a asistirla y fue trasladada de urgencia a un centro médico.

El accidente tuvo lugar en la mencionada dirección cuando la mujer, que circulaba a bordo de una motocicleta de 110 cilindradas, impactó contra el vehículo de mayor porte. Según los primeros datos, la víctima habría circulado sin el casco protector, un factor que, según las primeras hipótesis, podría haber agravado fatalmente las consecuencias del choque.

Tras el impacto, los vecinos del lugar brindaron la primera asistencia a la mujer y solicitaron de inmediato la presencia del Servicio de Emergencias.

Una ambulancia acudió al sitio y la trasladó al hospital más cercano; sin embargo, a pesar de los esfuerzos del personal médico, se confirmó que la mujer llegó sin signos vitales, declarándose su fallecimiento en el lugar de atención, en base al medio QPS.