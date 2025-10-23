Violento choque frontal entre un auto y un utilitario cerca de la Terminal de Ómnibus

Un violento accidente de tránsito se registró alrededor de las 11 de la mañana en la intersección de Pedro Pardo y J. A. Fernández, a pocos metros de la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Salta.

El siniestro involucró a una Volkswagen Surán gris y un utilitario de transporte de alimentos para mascotas que colisionaron de manera frontal.

Según testigos, la Surán circulaba por J. A. Fernández en sentido sur-norte cuando, tras el impacto, giró bruscamente y terminó a 180 grados sobre la calzada, llevándose por delante el separador de la bicisenda.

El utilitario, que se desplazaba por Pedro Pardo en sentido oeste-este, sufrió importantes daños en la parte delantera, mientras que el automóvil quedó con las puertas traseras completamente abolladas.

Afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad ni víctimas fatales, aunque el impacto generó momentos de tensión entre los transeúntes y conductores que circulaban por la zona.

Personal policial y de la Secretaría de Tránsito trabaja en el lugar, donde el tránsito permanece parcialmente interrumpido, provocando demoras en el paso de varias líneas de colectivos. Se recomienda a los conductores evitar la zona o circular con precaución hasta que se normalice la circulación.