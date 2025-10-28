Media sanción a la creación del FOGASAL: El fondo para emprendedores y pymes

Este martes en la Cámara de Diputados, se debatió creación de “Fiduciaria de Salta S.A.U.” como Sociedad Anónima Unipersonal, y del “Fideicomiso Fondo de Garantías de Salta” (FOGASAL).

Este fondo había sido anunciado semanas atrás por el gobernador Gustavo Sáenz. El mismo genera la posibilidad para dotar de competitividad a las empresas, generar confianza, atraer inversiones y consolidar a Salta como un polo de desarrollo en el Norte Argentino y el corazón de Sudamérica.

“Se va a venir a activar la economía”

El FOGASAL, se constituirá inicialmente con $2.000 millones, aportados en partes iguales por la Provincia y el CFI y una vez que el Fondo requiera nuevas capitalizaciones, el CFI aportará $1.000 millones más.

La miembro informante del proyecto, fue la diputada por Capital, Socorro Villamayor, quien destacó que a través de la provincia se podrá dar el aval para el crecimiento de muchas empresas para el crecimiento no solo de ellas, sino también de Salta.

Aseguró que el Fondo tiene como principal objetivo ayudar a pequeñas y medianas empresas, productores y comerciantes que hoy no pueden acceder a beneficios debido a las políticas a nivel nacional que solo responden a las necesidades de grandes empresas. “Se va a venir a activar la economía” resaltó.



La propuesta fue aprobada y pasó al Senado en revisión, con el voto negativo de Roque Cornejo Avellaneda, Guillermo Durand Cornejo y José Gauffin.



