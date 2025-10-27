Victoria y reformas: Milei se tomará "algo de tiempo" para armar su nuevo Gabinete

Tras obtener una contundente victoria en las elecciones nacionales legislativas de 2025, el presidente Javier Milei anticipó que se tomará "algo de tiempo" para definir a los dirigentes que conformarán su nuevo Gabinete de Ministros, con una reconfiguración del equipo que no será inmediata, sino que estará estratégicamente alineada con la nueva composición del Congreso, que asumirá el próximo 10 de diciembre.

El Jefe de Estado explicó que la necesidad de las reformas impulsa el cambio de estructura. "El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso. Lo importante es conseguir las reformas. El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar", aseguró Milei en una entrevista televisiva por A24.

Milei destacó que la sorprendente victoria obtenida en la provincia de Buenos Aires "reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes" que se comprometió a impulsar ante los argentinos. Por esta razón, el nuevo Gabinete tendrá como objetivo principal facilitar la negociación con la oposición no kirchnerista para avanzar con su agenda legislativa.

Pese a no adelantar nuevos nombres, el Presidente confirmó que ya está definido el reemplazo de Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad, cargo que quedó vacante tras la campaña. En cuanto al Ministerio de Defensa, señaló que aún tiene pendiente una conversación con el actual ministro, Luis Petri, quien dejará su lugar en el equipo de gobierno para asumir como diputado por Mendoza.

En contraposición a los posibles cambios ministeriales, Milei ratificó la continuidad de su círculo más íntimo, conocido como el "Triángulo de Hierro". El Presidente aseguró que no habrá cambios en su equipo de máxima confianza: tanto su hermana Karina Milei como Santiago Caputo seguirán integrando ese núcleo duro.

Finalmente, el mandatario también valoró el trabajo del actual jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien continuaría siendo una pieza clave. "Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas", suscribió Milei, confirmando que la estructura final se diseñará para optimizar la gobernabilidad y el impulso de las reformas prometidas.