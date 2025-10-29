Tragedia en zona este: Murió una mujer tras ser atropellada por un camión

Villa Mitre fue escenario de una nueva tragedia vial tras la muerte de una mujer.

El lamentable hecho se produjo cuando un camión de la empresa Don Andrés embistió a una motocicleta que era conducida por una mujer. Tras el fuerte impacto, falleció.

Trabajan en el lugar personal de SAMEC, Policía de Salta y Tránsito, a la espera del traslado del cuerpo.

Hasta el momento han perdido la vida 102 personas en siniestros viales en la provincia de Salta.





