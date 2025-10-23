¡Piden ayuda! Incendio en el macrocentro salteño: "Ver todo destruido fue desesperante"

Una familia del barrio Hernando de Lerma, en el macrocentro de la ciudad de Salta, vive momentos de desesperación tras un incendio que destruyó gran parte de su vivienda durante la noche del miércoles. El siniestro ocurrió en la zona de plaza Los Chalchaleros, donde dos familias compartían el mismo terreno.

En un diálogo con los vecinos, al que accedió InformateSalta, la hermana de una de las damnificadas, relató el difícil momento que atraviesan. “Anoche vivimos una situación de tensión que no le deseo a nadie. Ver cómo se pierde todo, ver a mi hermana desesperada, los sueños y el esfuerzo de años reducidos a nada. Gracias a Dios los bomberos llegaron rápido, pero las pérdidas fueron totales”, contó.

“Se le quemó todo: camas, placares, ventiladores, televisor. Es doloroso ver tanto esfuerzo destruido”

El fuego afectó principalmente la parte superior de la vivienda, provocando el derrumbe del techo y la pérdida total de muebles, electrodomésticos y la instalación eléctrica. “Se le quemó todo: camas, placares, ventiladores, televisor. Es doloroso ver tanto esfuerzo destruido”, lamentó.

La familia destacó la ayuda de algunos vecinos y pidió colaboración para poder avanzar con la limpieza y reconstrucción. “Necesitamos un contenedor para sacar los escombros, nos están cobrando más de 180 mil pesos. Si alguien conoce a alguien que pueda hacer un precio o colaborar, se lo vamos a agradecer muchísimo. No estamos pidiendo plata, solo una mano solidaria”, expresó.

La familia también necesita materiales básicos, ropa, colchones y cualquier elemento que ayude a recuperar lo perdido. “Agradezco a todos los que se comunicaron y a quienes puedan acercar una palabra o un gesto de humanidad. Hoy más que nunca necesitamos del apoyo de la gente”.

Quienes puedan colaborar pueden realizar un aporte solidario a través del alias “tifi.sol22”.