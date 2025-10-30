Muerte del obrero: "Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance", advierten desde UOCRA

El martes 20 de octubre Salta fue escenario de un lamentable accidente laboral en el interior de una obra en Av. Uruguay, que sufrió un derrumbe y dejó a un obrero atrrapado. Desde la UOCRA acompañan a la familia y a su vez arbitran los medios para que accedan al seguro de vida.

Norberto Ortíz, Secretario de UOCRA Salta, se refirió por InformateSalta a la situación a más de una semana del lamentable accidente donde Enrique Burgos, oriundo de Cafayate, perdió la vida: "Desde la UOCRA estuvimos 15 días antes en la obra, siempre salimos a recorrer obras, hacemos las denuncias y luego visitamos a los muchachos para que nos cuenten el estado en que se encuentran".

Sobre la obra de Av. Uruguay contó que: "Ellos estaban todos en relación de dependencia, tenían los elementos de protección personal, había muchachos que le faltaba vestimenta, después le dieron vestimenta y botines, desde lo gremial estuvimos presentes en lo gremial y laboral".

Por último, dijo a InformatSalta que: "Sebastián Maidana estuvo en contacto con la familia, acá tenemos un seguro de vida que se paga con la cuota sindical. Se pusieron en contacto para facilitar los trámites".

Además fundamentó que: "Legalmente no pueden avanzar. Las denuncias penales y civiles deben realizarla la familia. El compañero tenía dos hijos, una nena que va cumplir 15 años. Era de Cafayate".