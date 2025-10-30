La Policía incautó animales sueltos en la vía pública

En un trabajo del Departamento de Caballería que se realizó a partir de patrullajes preventivos y alertas al Sistema de Emergencias 911 se secuestraron dos vacas y cinco equinos que se encontraban en la Ruta Nacional 9 en Vaqueros y La Caldera.

A partir del trabajo de los oficiales de la Policía de la Provincia de Salta es que los animales fueron incautaros y trasladados a la base de Caballería.

Debido al hecho se dio intervención a la Unidad Fiscal Contravencional.