Billeteras virtuales: Cuáles son las que más pagan en los últimos días de octubre

La colocación de dinero en billeteras virtuales, genera rendimientos y en un mes podrías tener pesos extra que te sirven para pagar diferentes cosas o bien para ahorrar. Hay algunas que pagan más porque subieron la tasa anual.

Si querés que tus pesos rindan de manera eficiente entonces debes saber cuáles son las billeteras virtuales que tienen la tasa más alta actualmente. Lo cierto es que muchas te van a sorprender por la tasa anual que tienen en la actualidad.



Hoy en día hay algunas billeteras con cuentas remuneradas que sorprendieron a todos. Carrefour Banco, una de las más nuevas, sorprendió al ofrecer una TNA del 58%. Así se ubica entre las más altas. La siguiente es Fiwind, la cual ofrece un 50% pero con un tope de remuneración de $750.000.

Otras dos billeteras virtuales muy usadas y con una tasa alta son Naranja X y Ualá. La primera ofrece un 39% de remuneración con límite de $800.000, mientras que la segunda un 35% con $1.000.000. Sin duda hay que saber elegir la más conveniente por varios factores.

Mercado Pago, otra de las billeteras virtuales más conocidas, ofrece una TNA del 46%. Personal Pay y Claro Pay están en 51% y 56%, respectivamente. De esta manera hay muchas opciones a la hora de poner a trabajar tus pesos. Además muchas de ellas ofrecen remuneración en dólares.