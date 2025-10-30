Las Lajitas: Tras un incendio, encontraron restos óseos en una finca, serían humanos

A mediados del mes de octubre, en una finca de Las Lajitas, se encontraron restos óseos que pertenecerían a un cuerpo humano.

El hallazgo se produjo en finca San Antonio, ubicada sobre la ruta provincial 30. Los restos fueron hallados tras un incendio de pastizales, por lo que se alertó al personal de la Policía de Salta.

El fiscal dispuso el trabajo de personal de Criminalística de la Policía en el lugar, así como la presencia del médico legal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

Los restos óseos fueron remitidos al Servicio de Tanatología Forense del CIF, para la realización de los estudios correspondientes y la extracción de muestras que permitan realizar futuros cotejos genéticos con el fin de establecer su identidad. También se investiga si pertenecen a alguna persona que se encontrara desaparecida.