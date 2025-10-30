Sáenz formalizó la inversión de fondos provinciales para la refacción de la Ruta Nacional 51

El mandatario provincial se encuentra en la provincia de Buenos Aires para mantener una reunión con el presidente Javier Milei y otros mandatarios provinciales.

Previo a la reunión con el mandatario nacional, firmó un acuerdo con Vialidad Nacional para el compromiso de fondos provinciales para la refacción de la Ruta Nacional 51.

“En un acta acuerdo con Vialidad Nacional formalicé la decisión de invertir recursos provinciales en la pavimentación de la ruta nacional 51. Con nuestra asistencia financiera, el Gobierno Nacional podrá pavimentar el tramo Mina La Poma - Alto Chorrillos (sección II, entre San Antonio de los Cobres y Cauchari)” comunicó el mandatario provincial a través de sus redes sociales.

Sáenz afirmó que “la salida al Pacífico y el Corredor Bioceánico Norte son herramientas necesarias para proyectar a Salta y la región en el mundo”