Un motociclista perdió la vida sobre la ruta alternativa de Mosconi

En la noche del jueves, un hombre de unos 25 años perdió la vida sobre lo que se conoce como ruta alternativa a General E. Mosoconi.

Según se pudo conocer, el joven oriundo de Salvador Mazza habría perdido el control del motovehículo mientras circulaba, lo que provocó cayera del rodado en la banquina.

Tras el siniestro en el que no habría terceros involucrados, el joven perdió la vida en el lugar. Trabajó el Hospital de Mosconi, policía científica e infantería, publicó Mosconi TV.