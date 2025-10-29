Alarma por la ola de siniestros: Sacarán de circulación motos sin frenos, luces o casco

En los últimos días fueron protagonistas de la agenda pública los accidentes viales que involucraron a motocicletas, la mayoría sin cumplir con los reglamentos básicos, como conducir con caso protector y sin realizar maniobras peligrosas.

El secretario de Seguridad Vial de la Provincia, Francisco Fleming, dio a conocer que tras estos accidentes que involucraron motocicletas, llevan adelante en conjunto con la Secretaría de Tránsito capitalina y municipios del interior, una planificación que tendrá como acción inmediata sacar de circulación los moto vehículos que no cuenten con la documentación exigida.

No solo por la falta de documentación, sino también por no tener luces, conducir sin frenos, que no utilicen al momento de manejar el casco debidamente colocado y abrochado: “Vamos a sacar de circulación todas esas motocicletas en el ejido urbano como también en jurisdicciones de toda la provincia” dijo a El Once Tv.

Fleming explicó que esta acción es una respuesta al pedido social, ya que el usuario común observa en la vía pública estas conductas, en un espacio donde es notable la ira y bronca de los conductores, lo cual se agrava con las maniobras imprudentes y en rodados que no están en optimas condiciones para circular.

Al momento de circular, ya se por trabajo o estudio, se debe hacer con las condiciones dadas, con luces, frenos, espejos retrovisores, etc.

“Vamos a sacar de circulación por las conductas recurrentes por las que observamos irresponsabilidad al momento de conducir” dijo el secretario.

Agregó que las zonas más críticas son las rutas 26, 40, 16 y 5 en el departamento Anta: “Se han convertido en zonas críticas que se han cobrado la vida de un montón de personas” finalizó.