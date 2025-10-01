Pelea callejera en pleno centro terminó con un hombre lesionado y un auto roto

Policiales01/10/2025
robo pelea
Imagen ilustrativa

El martes al mediodía tuvo lugar una gresca entre dos sujetos en la vía pública en calle Ituzaingó entre La Rioja y Tucumán, por lo cual intervino personal policial. 

El centro salteño fue escenario de esta contienda que terminó con uno de los sujetos lesionado, registrándose también daños a la propiedad ajena por afectar a un vehículo estacionado

peleapeatonalLucha libre en pleno centro salteño: Incidentes en la peatonal encendieron el debate en redes

Personal policial intervino rápidamente en el hecho controlando la situación y trasladando a los involucrados, informó Defrentesalta

Los protagonistas de este repudiable hecho que dejó estupefactos a quienes circulaban por el lugar, quedaron a disposición de la Fiscalía de turno. 

Te puede interesar
Lo más visto
Newsletter

Recibí en tu mail los títulos de cada día