Pelea callejera en pleno centro terminó con un hombre lesionado y un auto roto

El martes al mediodía tuvo lugar una gresca entre dos sujetos en la vía pública en calle Ituzaingó entre La Rioja y Tucumán, por lo cual intervino personal policial.

El centro salteño fue escenario de esta contienda que terminó con uno de los sujetos lesionado, registrándose también daños a la propiedad ajena por afectar a un vehículo estacionado.

Personal policial intervino rápidamente en el hecho controlando la situación y trasladando a los involucrados, informó Defrentesalta.

Los protagonistas de este repudiable hecho que dejó estupefactos a quienes circulaban por el lugar, quedaron a disposición de la Fiscalía de turno.