Fechas de cobro de ANSES en noviembre de 2025: Mínimos, máximos y asignaciones

Se trata del calendario de pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones correspondiente a noviembre de 2025.

Los montos de las prestaciones provisionales de ANSES se actualizarán un 2,1% en noviembre. Este incremento responde a la aplicación del Decreto 274/24 , que establece la fórmula de movilidad tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás, en este caso, el dato de septiembre publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

A este aumento, la entidad previsional le suma el pago del bono adicional de $70.000 destinado a los titulares con ingresos mínimos.

Los nuevos montos brutos de referencia para noviembre de 2025, incluyendo el bono adicional, quedan de la siguiente manera:

Jubilación Mínima: $403.150,64 ($\$333.150,64$del haber actualizado más$\$70.000$del bono adicional).

Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $336.520,51 ($\$266.520,51$del haber actualizado más$\$70.000$del bono adicional).

Pensión No Contributiva (PNC): $303.205,45 ($\$233.205,45$del haber actualizado más$\$70.000$del bono adicional).

Jubilación Máxima: $2.241.568,43



Calendario de Pagos de Noviembre 2025: Jubilados y Pensionados

El cronograma de cobros para jubilados y pensionados se organiza según el monto del haber y la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Jubilados y Pensionados con Haberes Mínimos

Terminación DNI Fecha de Cobro

0 Lunes 10 de noviembre

1 Martes 11 de noviembre

2 Miércoles 12 de noviembre

3 Jueves 13 de noviembre

4 Viernes 14 de noviembre

5 Lunes 17 de noviembre

6 Martes 18 de noviembre

7 Miércoles 19 de noviembre

8 y 9 Jueves 20 de noviembre

Nota Importante: El jueves 6 de noviembre es el Día del Bancario , por lo cual no habrá atención en las sucursales bancarias en todo el país. Esta fecha no interfiere con el inicio de los pagos, que comienza el día 10.

Jubilados y Pensionados con Haberes Superiores al Mínimo

Terminación DNI Fecha de Cobro

0 y 1 Jueves 20 de noviembre

2 y 3 Martes 25 de noviembre

4 y 5 Miércoles 26 de noviembre

6 y 7 Jueves 27 de noviembre

8 y 9 Viernes 28 de noviembre



Consideración por Feriado: El cronograma de pagos para los haberes superiores al mínimo se ve afectado por el fin de semana largo que incluye el viernes 21 de noviembre (día no laborable con multas turísticas) y el lunes 24 de noviembre (feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado).

Por esta razón, el pago de DNI terminados en 0 y 1 se agrupa el 20 de noviembre, y el siguiente día de cobro es el martes 25.

Calendario de Asignaciones Familiares y Pensiones No Contributivas



Pensiones No Contributivas (PNC)

Terminación DNI

Fecha de Cobro

0 y 1

Lunes 10 de noviembre

2 y 3

Martes 11 de noviembre

4 y 5

Miércoles 12 de noviembre

6 y 7

Jueves 13 de noviembre

8 y 9

Viernes 14 de noviembre

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo (SUAF)



Terminación DNI Fecha de Cobro

0 Lunes 10 de noviembre

1 Martes 11 de noviembre

2 Miércoles 12 de noviembre

3 Jueves 13 de noviembre

4 Viernes 14 de noviembre

5 Lunes 17 de noviembre

6 Martes 18 de noviembre

7 Miércoles 19 de noviembre

8 Jueves 20 de noviembre

9 Martes 25 de noviembre



Asignación por Embarazo (AUE)



Terminación DNI Fecha de Cobro

0 Lunes 10 de noviembre

1 Martes 11 de noviembre

2 Miércoles 12 de noviembre

3 Jueves 13 de noviembre

4 Viernes 14 de noviembre

5 Lunes 17 de noviembre

6 Martes 18 de noviembre

7 Miércoles 19 de noviembre

8 Jueves 20 de noviembre

9 Martes 25 de noviembre

Asignación por prenatal



Terminación DNI Fecha de Cobro

0 y 1 Lunes 10 de noviembre

2 y 3 Martes 11 de noviembre

4 y 5 Miércoles 12 de noviembre

6 y 7 Jueves 13 de noviembre

8 y 9 Viernes 14 de noviembre



Otras Asignaciones

Prestación Terminación DNI Período de Pago



Asignación por maternidad Todos Del 10 de noviembre al 10 de diciembre



Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Todos Del 12 de noviembre al 10 de diciembre



Asignaciones Familiares de la PNC Todos Del 10 de noviembre al 10 de diciembre



Prestación por Desempeo

0 y 1 Jueves 20 de noviembre

2 y 3 Martes 25 de noviembre

4 y 5 Miércoles 26 de noviembre

6 y 7 Jueves 27 de noviembre

8 y 9 Viernes 28 de noviembre

Los días feriados de noviembre fueron considerados en la organización de los pagos, especialmente en las terminaciones de DNI, para evitar demoras.