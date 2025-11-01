Un hombre de 32 años fue demorado por robo a mano armada

El hecho ocurrió esta madrugada en barrio San Francisco. Tras una alerta ciudadana. Intervino la Fiscalía Penal 3.

Motorista de Emergencia Policial de Orán demoraron a un hombre por la sustracción de elementos en barrio San Francisco, la intervención inició por la alerta de la damnificada.

Tras las características aportadas, se logró la ubicación y detención de un hombre de 32 años.

Como resultado de una requisa se logró el secuestro un arma blanca utilizada para cometer el ilícito.

Intervino la Fiscalía Penal 3.