Un hombre de 32 años fue demorado por robo a mano armada

Un hombre de 32 años fue demorado por robo a mano armadaPoliciales01/11/2025InformateSalta
El hecho ocurrió esta madrugada en barrio San Francisco. Tras una alerta ciudadana. Intervino la Fiscalía Penal 3.
Motorista de Emergencia Policial de Orán demoraron a un hombre por la sustracción de elementos en barrio San Francisco, la intervención inició por la alerta de la damnificada.
Tras las características aportadas, se logró la ubicación y detención de un hombre de 32 años.
Como resultado de una requisa se logró el secuestro un arma blanca utilizada para cometer el ilícito.
Intervino la Fiscalía Penal 3.
