Macri criticó la designación de Adorni: "Con Milei no logramos ponernos de acuerdo"

El expresidente Mauricio Macri se pronunció este sábado sobre los cambios recientes en el Gabinete nacional y cuestionó la designación de Manuel Adorni como nuevo jefe de ministros, en reemplazo de Guillermo Francos, quien renunció el viernes.

"La salida de un hombre con capacidad y equilibrio como Guillermo Francos, que para la ciudadanía representaba sensatez, para ser reemplazado por otro sin experiencia, no parece ser una buena noticia" , escribió Macri en sus redes sociales, al referirse al exvocero presidencial.

El líder del PRO detalló que mantuvo una reunión con Javier Milei en la Quinta de Olivos, donde analizaron la nueva etapa de gobierno tras el triunfo electoral. "La idea era pensar la mejor manera de reforzar los equipos y prepararse para esta segunda etapa, pero no logramos ponernos de acuerdo" , reconoció.

Según explicó, durante el encuentro le propuso al Presidente considerar como reemplazante de Francos a Horacio Marín, actual titular de YPF, por su "perfil técnico" y experiencia en conducción. "Reúne todas las condiciones para coordinar el Gabinete", aseguró.

Disputas internas y oportunidad política

Macri también hizo alusión a los conflictos internos dentro de La Libertad Avanza, que dificultan los acuerdos con otros espacios aliados. "A esta decisión desacertada se suma la falta de resolución de las disputas internas del Gobierno, claves en la hoja de ruta del futuro", advirtió.

En ese sentido, lamentó el contexto político tras las renuncias de Francos y del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y sostuvo que el país enfrenta "una oportunidad histórica que no puede desaprovecharse".

"El esfuerzo realizado, la revalidación en las urnas y el apoyo inédito de Estados Unidos nos dan una posibilidad que no podemos perder", remarcó el expresidente.



"No pedí ni pediré nada"

Finalmente, Macri negó que existan negociaciones por cargos en el Gabinete para dirigentes del PRO. "Como el Presidente ha dicho públicamente, yo no he pedido ni pediré nada a título personal", señaló, aunque aclaró que se siente "obligado a expresar sus preocupaciones" porque "nos une el futuro del país".

La cena entre Milei y Macri coincidió con el momento en que Francos y Catalán comunicaban sus dimisiones. Poco después, el Presidente confirmaba la designación de Adorni, que asumirá formalmente el próximo miércoles como nuevo jefe de Gabinete.