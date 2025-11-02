Mató a su vecino con un arma blanca: Rechazaron la domiciliaria y será llevado a juicio

Un hombre de 26 años será juzgado por el homicidio de un vecino ocurrido en mayo pasado en el barrio Caballito de la ciudad de Orán. La víctima, un joven de 21 años, falleció tras ser herida con un arma blanca durante una discusión.

La fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, representó al Ministerio Público Fiscal en la audiencia flexible y multipropósito fijada por la Oficina de Gestión Judicial (OfiJu), donde se realizó el control de acusación.

La jueza Roxana Palomo resolvió elevar la causa a juicio conforme a la calificación de homicidio simple, planteada por la fiscalía en el requerimiento correspondiente. Además, rechazó el pedido de arresto domiciliario formulado por la defensa y ordenó mantener la prisión preventiva dictada en junio pasado.

El hecho ocurrió el 22 de mayo de 2025, cuando ambos vecinos discutieron y el acusado hirió con un arma blanca a la víctima en la zona torácica. El joven fue trasladado al hospital local, donde falleció a causa de un shock hipovolémico.

Tras el crimen, el sospechoso intentó huir, pero fue detenido poco después por personal de la Unidad de Investigación UGAP-Orán, en el marco del trabajo conjunto con la fiscalía.