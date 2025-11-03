Motociclista murió tras ser embestido por un colectivo en Apolinario Saravia

La ruta provincial 5 se cobró una nueva víctima fatal en la mañana de este lunes 3 de noviembre. Un colectivo de larga distancia que circulaba de Sur a Norte, a la altura de Acceso Sur, en la entrada de Apolinario Saravia, embistió un motociclista.

Tras el impacto la persona que guiaba el motovehículo perdió la vida en el lugar. Desde temprano personal policial y de criminaística trabajaron protegiendo la zona y realizando las pericias, publicó Marcelo Rodriguez.