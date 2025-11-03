Aumentó el precio de los autos 0km ¿Cuáles son los más económicos?

La estabilización del dólar en torno a los $1.500 y una inflación que se estima estará levemente por encima de los 2 puntos han generado que las mayoría de las terminales automotrices definieran sus incrementos para noviembre entre un 4% y un 5% para sus modelos importados, y algo menos para los de fabricación nacional.

Con estos incrementos, sólo cinco modelos quedaron por debajo de los $30.000.000, lo que cambia completamente el escenario del mercado automotor, que hasta mayo tenía los modelos de segmento A por debajo de los 20 millones de pesos y los más accesibles del segmento B a menos de 25 millones.

Los cinco automóviles más económicos son:

-Aunque la marca no oficializó todavía la lista de precios de noviembre, el Renault Kwid se mantendrá como una de las referencias, ya que en octubre se vendía en $23.830.000 y con un 5% llegaría a superar levemente los 25 millones. Pero los otros cuatro modelos de esta breve lista sí tienen su nuevo precio definido. Tres se fabrican en Brasil y uno en Argentina.

-El siguiente es el otro el A-Hatch del mercado, el Fiat Mobi, que Stellantis importó en los últimos meses con un volumen muy bajo de unidades porque estaba destinado principalmente a los clientes de Plan de Ahorro, y que tiene un precio de $26.213.000.



-El tercero es el auto más accesible del segmento B y también se importa desde Brasil. Se trata del Hyundai HB20, que aumentó un 3,5% y tiene un precio de $27.600.000 para su versión Comfort con caja manual.

-En cuarto orden aparece otro importado de Brasil, el Fiat Argo, la versión hatchback del Cronos, que este mes tiene un precio de lista de $29.293.000; mientras que el último auto que quedó con una versión por debajo de los $30.000.000 es el nacional Fiat Cronos, que publicó el precio del Like 1.3 en $29.945.000.

-Los otros modelos del segmento B que ya definieron sus precios son el el Citroën C3 con un precio sugerido para el modelo Feel de $30.300.000; el Peugeot 208 Active en $30.580.000; el Citroën Basalt Live en $31.170.000; y el Toyota Yaris, con su versión de acceso en $31.224.000.