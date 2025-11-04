160 kilos de cocaína: La causa por la que inició la investigación a la cúpula de Gendarmería en Tartagal

Esta semana se llevó a cabo un procedimiento en la casa de uno de los jefes del Escuadrón 52 de Gendarmería con asiento en la ciudad de Tartagal.

Los procedimientos se hicieron en el marco de una investigación tras el decomiso de 160 kilos de cocaína, que estuvo a cargo del Escuadrón 54 de Aguaray. En ese momento, detuvieron a dos personas que estaban a bordo la camioneta, en la que notaron modificaciones en la estructura. En la camioneta encontraron 173 paquetes que tenían en total cerca de 161 kilos de cocaína.

La Fiscalía Federal Descentralizada de Tartagal ordenó el secuestro del estupefaciente y del rodado. Además, dispuso en ese momento, la detención del conductor y su acompañante.

En el marco de esa investigación que comenzó en el mes de mayo, dio inicio un trabajo minucioso para investigar a otros involucrados en la causa, lo que derivó en los allanamientos en las oficinas del Escuadrón 52 y la casa particular de un alto miembro de las fuerzas nacionales.

Por el momento, la fiscal Lucía Orsetti, mantiene en reserva los elementos secuestrados por la delicadeza de la investigación.