Salta registró un aumento del 1,7% en las transferencias automáticas

En medio de un contexto complejo para las provincias, donde los gobernadores solicitan que se cumpla con lo pactado, que se generen obras para el interior y asignación de fondos, las transferencias automáticas de recursos nacionales van repuntando en relación al 2024, teniendo en octubre un crecimiento real, sin contar la inflación.

Si bien el Ejecutivo nacional vetó en septiembre la ley de financiamiento por ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y octubre se vio envuelto por protestas en la Casa Rosada, mientras se debate el reparto de recursos discrecionales, los fondos automáticos en los que esta la coparticipación, leyes especiales y compensaciones, tuvieron un crecimiento en Salta.

Según informó el Iaraf (Instituto Argentino de Análisis Fiscal), las transferencias automáticas hacia Salta crecieron 1,7% interanual en términos reales durante el mes pasado, mientras que el promedio nacional fue solo del 1% real.

Entre enero y octubre Salta registró un incremento real del 4,5% en relación a los mismos 10 meses de 2024. Estos datos muestran que se ubica en segundo lugar detrás de provincia de Buenos Aires que tuvo un crecimiento del 4,9% real interanual.

Esta mejora que derivó en una mejora en la liberación de fondos a las provincias, explicó el Iaraf que se debe principalmente al incremento real del 12,8% en la recaudación del impuesto a las ganancias, mientras que el IVA tuvo una variación casi nula (0,2% real). Ambos tributos mostraron una suba real interanual del 4,8% informó El Tribuno.

Si bien se ve un crecimiento en las partidas coparticipables, los fondos denominados no automáticos, o discrecionales vienen en una constante caída. En un informe de Politikón Chaco las transferencias cayeron del 28,7% interanual en términos reales durante octubre marcando el tercer descenso de manera consecutiva en los envíos.