Asaltó a una mujer en la plaza de Chicoana y lo detuvieron en El Carril

Este lunes en horas de la siesta, una mujer sufrió el robo de su bolso en plena plaza principal de Chicoana. De inmediato, la víctima alertó al sistema de emergencias sobre la sustracción de su cartera.

Efectivos de la Comisaría de Chicoana, lograron interceptar al sospechoso en cercanías de El Carril, cuando intentaba escapar por ruta N°32, publicó Valle de Lerma Hoy.

El joven, que coincidía con la descripción brindada por la damnificada, llevaba consigo el bolso sustraído, el cual fue recuperado con todas las pertenencias intactas.

El detenido fue trasladado a sede policial, donde quedó a disposición de la Fiscalía Penal de turno.