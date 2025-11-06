Golpeó a su pareja y a su hija, huyó de la casa y las amenazó de muerte por WhatsApp

El hecho ocurrió el domingo 2 de noviembre, cuando la mujer regresó a su casa después de pasar unos días con su madre. Al llegar, encontró a su pareja bebiendo alcohol, y aunque al principio no habló, horas más tarde se despertó fuera de sí, comenzó a insultarla y la atacó con golpes de puño.

En medio de la escena, su hija intentó defenderla, pero el hombre le pegó una salvaje patada en el abdomen.

La propia madre y el hermano del agresor tuvieron que intervenir para frenar el ataque.

La mujer llamó al 911, pero antes de que llegara la policía el sujeto escapó. Sin embargo, siguió amenazándolas cobardemente, enviando mensajes de WhatsApp con amenazas directas de muerte a ambas víctimas para obligarlas a irse del domicilio.

Finalmente fue demorado por la policía y quedó detenido.

El fiscal Daniel Escalante lo imputó por lesiones leves doblemente agravadas por la relación de pareja y el género, lesiones agravadas por el vínculo y género, y coacción agravada en concurso real.

Los certificados médicos confirmaron contusiones en el rostro y oreja de la mujer y lesiones leves en su hija. También se incorporaron capturas de los mensajes amenazantes en el informe policial.

La Fiscalía pidió que siga detenido por la gravedad del hecho y el evidente riesgo para la integridad de las víctimas.