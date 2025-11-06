La ciudad de Salta se alista para la temporada de verano

Con la mirada puesta en la inminente temporada de vacaciones, la ciudad de Salta llevó a cabo una evaluación de sus últimas actividades turísticas y culturales, mientras delinea la planificación para los meses de noviembre, diciembre y el primer trimestre de 2026, con el Comité de Turismo de la ciudad reuniéndose para analizar los avances de octubre y establecer acciones que buscan consolidar a Salta como destino líder del norte argentino.

La reunión mensual del Comité, organizada por el Ente de Turismo de la Municipalidad, sirvió como plataforma para exponer los resultados detallados del Observatorio Turístico correspondientes al mes de octubre. Durante el encuentro, se realizó un repaso pormenorizado de las principales acciones de gestión y promoción turística ejecutadas en el período.

Entre las actividades que destacaron en el balance de octubre, se mencionaron eventos de gran convocatoria como la Semana del Torrontés, el éxito del fin de semana largo del 12 de octubre y el ciclo Música bajo las Estrellas. Además, se resaltaron propuestas innovadoras como Sostentur: Wine & Food, el evento Ferrari Passione del Altiplano, y el festejo de Halloween en Plaza Alvarado.

El trabajo de promoción de la ciudad se extendió más allá de las fronteras provinciales y nacionales. El Comité hizo hincapié en la activa participación de Salta en numerosos workshops de promoción turística, incluyendo eventos clave como "Destino Salta" en Montevideo, FITPAR 2025 en Paraguay, y encuentros nacionales en Neuquén, Río Negro, Santa Fe y la 2.ª edición del Mercado de Viajes.

Finalmente, el encuentro fue el marco para presentar el plan de acciones concretas para noviembre y diciembre, junto con las estrategias de trabajo previstas para el primer trimestre de 2026. La planificación se realiza en conjunto con los principales referentes del sector, incluyendo a Juan Chibán de la Cámara Hotelera, Lía Rivella por ASAT y Facundo Assaf por la Cámara de Turismo de Salta, reforzando el compromiso de seguir fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad.