Milei apoyó a Trump e invitó a invertir en Argentina

El presidente Javier Milei aseveró que “el capitalismo no es mal alguno, sino que es la forma que toma la verdadera justicia en este mundo”, durante su participación en el America Business Forum, que se desarrolla desde ayer en la ciudad de Miami.

Durante su discurso expresó una ferviente defensa del sistema económico y social: “El capitalismo y la propiedad privada no son males necesarios. Son la base indiscutida de nuestra civilización; es nuestra misión sagrada restituirlos como piedras fundamentales de nuestras sociedades”, enfatizó.

En un extenso discurso, Milei resaltó que “es la consecuencia natural de la dignidad y la libertad del hombre, al cual le pertenece el fruto de su trabajo”, y se explayó diciendo que “no tenemos en esta vida muchos derechos naturales más allá del derecho a ser dueños del sudor de nuestra frente”.

“Un pacto sagrado con la gente, que ha refrendado el camino de este gobierno"

En el evento disertaron los máximos líderes mundiales de la política, el deporte y la empresa, como el presidente de EE. UU., Donald Trump; el futbolista argentino Lionel Messi; el tenista Rafael Nadal; y el empresario Jeff Bezos.

Sobre el reciente triunfo electoral de su partido, La Libertad Avanza, en los comicios legislativos del 26 de octubre, el mandatario lo calificó como “una victoria histórica” y relató que durante la campaña hizo “todo lo que la política clásica decía que no había que hacer, y lo único que nos guió a nosotros en la toma de decisiones fueron los criterios éticos y morales”.

El Presidente aseguró que tiene “un pacto sagrado con la gente, que ha refrendado el camino de este gobierno y nos ha dado las herramientas para llevar adelante las reformas que el país necesita con urgencia”, al tiempo que informó que “a partir de diciembre, tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina”.

Finalmente, afirmó que “fruto de la capitalización que recién estamos comenzando a ver, y que seguirá acrecentándose con los años, la Argentina explotará recursos y hará crecer industrias hoy subdesarrolladas”.