Fiore, sobre los ejes educativos 2026: Alfabetización, deserción y becas médicas

En una reunión ampliada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Senado, la ministra de Educación Cristina Fiore expuso los ejes de gestión y los planes de trabajo previstos para 2026.

El encuentro fue encabezado por el vicepresidente primero del cuerpo, Mashur Lapad, y el titular de la comisión, Dani Nolasco, con la participación de una docena de senadores y el acompañamiento del secretario de Gestión Educativa, Alejandro Williams Becker, y la secretaria técnica de Educación Primaria, Carina Wayar.

Durante su exposición, Fiore destacó cuatro prioridades centrales:

Refuerzo en alfabetización, con especial énfasis en el nivel inicial y comunidades originarias.

Contención frente a situaciones de violencia escolar.

Fortalecimiento de la enseñanza de matemáticas.

Desarrollo del sistema de alerta temprana ante la deserción escolar, que actualmente ronda el 14% en el nivel secundario.

La ministra también adelantó que el presupuesto educativo 2026 incluirá becas específicas para estudiantes de Medicina en tres departamentos del norte provincial, con el fin de promover el arraigo profesional.

En relación con las escuelas rurales, Fiore reconoció el impacto de la caída de la natalidad y señaló que desde 2005 se cerraron 66 establecimientos por baja matrícula. “En esos casos garantizamos la trayectoria educativa de los alumnos, ya sea mediante su traslado o con maestros itinerantes”, explicó. Además, indicó que se trabaja con intendentes para reconvertir esas escuelas en centros de formación en oficios y artes.

Sobre el Plan de Puesta a Punto de Escuelas, Fiore subrayó que este año se giraron el 100% de los fondos a las instituciones, a diferencia de 2024, cuando los desembolsos se realizaban en tramos del 40% y 60%.

Los senadores plantearon la necesidad de reforzar el personal de maestranza, ampliar los mecanismos de control comunitario y establecer concursos para supervisores por zona.

Fiore respondió que el objetivo es garantizar “una ordenanza cada 100 alumnos”, articulando con beneficiarios de Potenciar Trabajo en la capital y con convenios municipales en el interior.

El senador Miguel Calabró consultó sobre los subsidios a escuelas privadas, ante lo cual Fiore detalló que existen tres tipos:

Las de cuota cero, con 80% de subvención provincial.

Las confesionales, absorbidas por la Provincia tras el retiro de fondos nacionales.

Las no confesionales, con un 5% de aporte provincial.

Los legisladores coincidieron en la importancia de garantizar una educación equitativa y adaptada a la realidad de cada región.