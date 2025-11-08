Llevaba medio monte arriba del camión: Secuestran postes de madera transportados ilegalmente

Efectivos de la Sección Rural de Pichanal secuestraron un cargamento de productos forestales que era trasladado de manera irregular sobre ruta provincial 13, a la altura del paraje La Estrella. El procedimiento se originó tras un reporte ciudadano al Sistema de Emergencias 911.

Durante la intervención, los uniformados detuvieron la marcha de un camión y constataron que transportaba alrededor de 300 postes de madera, correspondientes a las especies palo santo y quebracho blanco, sin la documentación legal que respalde su extracción y traslado.

El conductor del rodado fue infraccionado por violación al Código Contravencional y quedó a disposición de la Fiscalía Penal de Pichanal, que interviene para determinar el origen del material y su posible destino comercial.

Desde la fuerza recordaron que el traslado y aprovechamiento de recursos forestales requiere permisos específicos, y que la explotación ilegal representa un impacto directo en los ecosistemas del norte provincial.