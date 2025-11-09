Detenidos en el acto: El sistema detectó pedidos de captura durante los controles

En dos intervenciones realizadas durante la madrugada del sábado, en distintos puntos de la provincia, fuerzas policiales detuvieron a dos hombres que registraban pedido de captura judicial, en el marco de controles preventivos y tareas de patrullaje.

El primer operativo se llevó a cabo en la ruta provincial 26, en la zona sureste de Capital, donde personal de la Policía de Seguridad Caminera identificó a un motociclista que, al ser verificado en el sistema, presentaba pedido de captura vigente. Además, el conductor arrojó resultado positivo en alcoholemia, por lo que también fue infraccionado en el marco de la Ley de Tolerancia Cero. Se dio intervención al Juzgado de Garantías competente.

El segundo procedimiento ocurrió en Tartagal, durante un patrullaje preventivo realizado por efectivos de Seguridad Urbana en la intersección de calle España y avenida 24 de Septiembre. Allí fue identificado un hombre de 23 años que también contaba con requerimiento judicial activo. Tras confirmar la situación, el sujeto fue puesto a disposición de la Justicia, interviniendo el Juzgado de Garantía N° 2.

Ambas actuaciones forman parte de los operativos de control vehicular y prevención que se realizan de manera permanente en distintos puntos de la provincia.