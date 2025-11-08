La Policía de Salta secuestró 30 caballos sueltos en distintos puntos de la provincia

Las intervenciones se realizaron ayer en Orán, Metán, Tartagal y diferentes localidades de Anta. Se secuestraron 30 equinos. Intervinieron las Fiscalías correspondientes.

Ayer, efectivos dependientes del Departamento de Caballería, abocados a patrullajes preventivos y en respuesta a alertas ciudadanas, incautaron 30 caballos que se encontraban sueltos y representaban un riesgo para la seguridad.

Las tareas se desarrollaron en forma coordinada en Orán, Metán, Tartagal, Campamento Vespucio y en distintas localidades del departamento Anta, específicamente en Joaquín V. González, Gaona, Tolloche, Mollinedo, El Quebrachal y Talavera.

Con la intervención de las Fiscalías jurisdiccionales, los animales fueron trasladados para resguardo a las respectivas bases de Caballería.