Ladrón prófugo fue capturado en B° Ferroviario

La situación fue detectada anoche en barrio Ferroviario. El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Distrito de Prevención 1, con intervención de la Fiscalía Penal 2.

Anoche, efectivos de la Comisaría 2 de Salvador Mazza, mientras realizaban un patrullaje preventivo por el barrio Ferroviario, identificaron a una persona y constataron que tenía pedido de captura por robo.

Se trata de un hombre de 23 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia.

Intervino la Fiscalía Penal 2.