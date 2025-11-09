Ladrón prófugo fue capturado en B° Ferroviario

Ladrón prófugo fue capturado en B° FerroviarioPoliciales09/11/2025InformateSalta
La situación fue detectada anoche en barrio Ferroviario. El operativo fue llevado a cabo por efectivos del Distrito de Prevención 1, con intervención de la Fiscalía Penal 2.
Anoche, efectivos de la Comisaría 2 de Salvador Mazza, mientras realizaban un patrullaje preventivo por el barrio Ferroviario, identificaron a una persona y constataron que tenía pedido de captura por robo.
Se trata de un hombre de 23 años, quien fue puesto a disposición de la Justicia.
Intervino la Fiscalía Penal 2.
