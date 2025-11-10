La Catedral colmada de turistas y peregrinos: Conocé los horarios extendidos

Desde la Catedral Basílica de Salta informaron un cambio de horario de apertura de sus puertas para que ningún turista, salteño o peregrino, quede sin ingresar.

Los horarios se extendieron de Lunes a Domingo e incluso los días feriados. La extensión es de 15 minutos a 30 minutos. Mirá aquí los nuevos horarios.