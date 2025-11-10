La Catedral colmada de turistas y peregrinos: Conocé los horarios extendidos

La Catedral colmada de turistas y peregrinos: Conocé los horarios extendidosSociedad10/11/2025
Desde la Catedral Basílica de Salta informaron un cambio de horario de apertura de sus puertas para que ningún turista, salteño o peregrino, quede sin ingresar.
Los horarios se extendieron de Lunes a Domingo e incluso los días feriados. La extensión es de 15 minutos a 30 minutos. Mirá aquí los nuevos horarios.
- Lunes a viernes: 6.30 a 13.30 y 16.30 a 21 hs.
- Sábados: 7.30 a 13.30 y 16.30 a 21 hs.
- Domingos: 7.30 a 13.15 y 17.30 a 21.30 hs.
- Feriados: 7.30 a 13 y 18 a 21 hs.
