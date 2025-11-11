Se acaba el Ciclo Lectivo 2025: A los chicos les queda menos de un mes de clases

El ciclo lectivo 2025 están entrando en su última etapa. En las próximas semanas los chicos cerraran las carpetas para arrancar el receso de verano.

Según el calendario escolar, en la provincia de Salta, las clases culminarán el 22 de diciembre. En el medio habrá dos fines de semana largo. Por un lado, desde el 21 al 24 de noviembre, y desde el 6 al 8 de diciembre.

Si bien el ciclo debe terminar en Salta el 22 de diciembre, será esa fecha la oficial para los docentes y los cuerpos a cargo de los establecimientos escolares.

Lo cierto es que, a los chicos, les queda poco menos de un mes para cerrar el año, ya que el tercer trimestre debe cerrar el 5 de diciembre. Si hicieron las cosas bien durante el año, terminará el ciclo y a esperar el 2026, de lo contrario deberán rendir exámenes, casi con pan dulce en la mochila.

A los docentes, por el contrario, les quedarán las mesas de examen, como así también las jornadas de evaluación en los últimos días, según señala el Calendario Escolar 2025, para llegar al 22 y cerrar el ciclo.