Recuperaron dos motos robadas en La Cerámica, una tenía el motor adulterado

Efectivos del Grupo Investigativo 3A lograron recuperar dos motocicletas durante un procedimiento realizado en barrio La Cerámica, tras una denuncia por robo de una moto en barrio San Francisco Solano el pasado 6 de noviembre.

La intervención comenzó luego de la denuncia del damnificado, y durante una requisa voluntaria, los investigadores hallaron el vehículo sustraído junto a otra motocicleta con la numeración del motor adulterada.

Un hombre de 31 años fue demorado y puesto a disposición de la Justicia, mientras que ambos rodados fueron secuestrados para las pericias correspondientes.

En la causa interviene la Fiscalía Penal N°2, que continúa con las actuaciones para determinar la procedencia de los vehículos y posibles conexiones con otros hechos delictivos.